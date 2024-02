The Elder Scrolls 5: Skyrim, un video mostra Markarth ricreata in Unreal Engine 5

Leo Torres ha pubblicato un video in cui mostra una nuova versione della Markarth di The Elder Scrolls 5: Skyrim ricreata tramite l'ausilio dell'Unreal Engine 5, con il risultato che è davvero impressionante.

Lo sviluppatore non si è semplicemente limitato a ricreare la città in scala 1:1 avvalendosi della potenza e le tecnologie dell'engine di Epic Games, ma è andato oltre realizzando una versione ancora più grande, realistica e in linea con la lore.

Più nello specifico, la Markarth del video ha sedici volte i dettagli dell'originale ed è stata realizzata con l'ausilio dell'Unreal Engine 5.3.2 tramite un mix di modelli di terze parti e asset personalizzati modellati tramite Blender. Non manca poi l'impiego delle tecnologie proprietarie Nanite per modelli e fogliame e di Lumen per illuminazione globale e riflessi.