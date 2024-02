Banishers: Ghosts of New Eden ha ricevuto degli ottimi voti da parte della critica

Tempo di voti anche per Banishers: Ghosts of New Eden, l'ultima fatica di DON'T NOD, che ha ricevuto dei voti mediamente ottimi da parte della critica, con qualche alto e qualche basso. In generale è piaciuto moltissimo il lato narrativo, ma alcuni hanno trovato il sistema di combattimento troppo lento nella prima parte. Inoltre non hanno gradito troppo il backtracking, effettivamente molto presente. Comunque sia quasi tutte le recensioni parlano di una grande esperienza che rimane impressa nella memoria per i suoi temi profondi e per le scelte che impone.