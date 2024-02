Banishers: Ghosts of New Eden: video confronta frame rate e qualità grafica su PC, PS5 e Xbox

Secondo quanto indicato, il frame rate di Banishers: Ghosts of New Eden è tendenzialmente a 30 FPS costanti in modalità Qualità su PS5 e Xbox Series X|S e su Xbox Series S. Se si usa la modalità prestazioni su PS5 e Xbox Series X, invece, PlayStation 5 tende a fare un po' più fatica rispetto alla diretta concorrente. Entrambe le versioni hanno dei cali, ma su PS5 sono leggermente peggiori.

Banishers: Ghosts of New Eden, la nostra recensione

Banishers: Ghosts of New Eden è un ottimo gioco

Al di là del lato tecnico, Banishers: Ghosts of New Eden è un ottimo gioco sotto diversi punti di vista.

Nella nostra recensione di Banishers: Ghosts of New Eden vi abbiamo spiegato che "Dopo averlo finito, ci è venuto da pensare che Banishers: Ghosts of New Eden è quel tipo di esperienza che solo uno studio come DON'T NOD può permettersi di fare e che andrebbe premiato anche solo per il coraggio dimostrato di proporre un'avventura simile in un'ambientazione completamente inedita, per quanto non proprio originalissima."