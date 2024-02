Earth Defense Force 6: periodo di uscita in occidente rimandato

D3Publisher ha annunciato che Earth Defense Force 6 verrà pubblicato in Occidente quest'estate. Lo sparatutto d'azione in terza persona, già uscito in Giappone, doveva essere distribuito in Occidente questa primavera, ma ora è stato annunciato il rimando delle versioni PlayStation 4, PlayStation 5 e Steam. Non ci sono versioni Xbox o Nintendo Switch del gioco, almeno al momento della scrittura di questa notizia.

"Lo sviluppatore Sandlot e l'editore D3Publisher hanno deciso di rimandare la finestra di lancio per aggiungere gli ultimi ritocchi e finalizzare i preparativi per il lancio occidentale", si legge in un comunicato congiunto.