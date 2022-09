Earth Defense Force 6 è il capitolo della serie che ha venduto più velocemente al lancio

Al lancio, Earth Defense Force 6 ha venduto più velocemente di tutti gli altri episodi della serie, superando le 300.000 unità complessive. L'annuncio è stato dato da D3 Publisher e dallo studio di sviluppo Sandlot, evidentemente soddisfatti per il risultato.

Da notare che viene considerata solo la prima settimana di vita commerciale di Earth Defense Force 6, che oltretutto è uscito solo in Giappone.

Stando alle classifiche giapponesi stilate da Famitsu, Earth Defense Force 6 avrebbe venduto 68.341 copie fisiche su PS4 e altre 24.363 copie su PS5 al 28 agosto 2022. In totale fanno 92.704 copie.

Il dato ufficiale però comprende anche i giorni successivi, considerando che il gioco è uscito il 25 agosto, e le vendite digitali, per questo è molto più alto.

Va anche valutato che le classifiche di Famitsu non sono necessariamente precisissime (purtroppo quelle di Media Create non forniscono più numeri) e potrebbero aver riportato meno vendite di quelle effettive.

Comunque sia un ottimo risultato per una serie di nicchia che sembra piacere soprattutto al pubblico giapponese. Speriamo che, come accaduto agli altri capitoli, anche Earth Defense Force 6 arrivi in occidente.