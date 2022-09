Xbox Game Pass Friends & Family: tutti i dettagli dalle FAQ ufficiali in italiano

Microsoft ha pubblicato le FAQ ufficiali di Xbox Game Pass Friends & Family, che riportano dunque tutti i dettagli e le informazioni necessarie per i giocatori interessati al nuovo piano di abbonamento condiviso prima del suo debutto ufficiale in Italia.

Potrete trovare le FAQ di Xbox Game Pass Friends & Family in italiano a questo indirizzo. La pagina spiega nel dettaglio il funzionamento del nuovo servizio, come gestire un gruppo invitando e condividendo l'abbonamento e infine c'è una sezione legata alle domande frequenti che dovrebbero sciogliere ogni dubbio sul suo funzionamento.

Xbox Game Pass Friend & Family è un nuovo piano di abbonamento che consente a un massimo di cinque amici e membri della famiglia di condividere tutti i vantaggi di Game Pass Ultimate. Sono quindi inclusi tutti i giochi del catalogo per PC e console Xbox, EA Play, xCloud e i bonus elargiti da Microsoft e partner con regolarità. Precisiamo che al momento non è stata ancora annunciato quando Xbox Game Pass Friends & Family sarà disponibile in Italia. Il prezzo dell'abbonamento in Irlanda, dove il nuovo piano è disponibile da oggi, è di 21,99 euro, che supponiamo sarà lo stesso anche per il mercato nostrano.

Come apprendiamo dalle FAQ, il nuovo piano di abbonamento prevede la presenza di un titolare, unico responsabile dei pagamenti e della gestione del gruppo, e fino a quattro utenti, che per partecipare devono essere invitati dal titolare.

Xbox Game Pass

Una volta attivato il piano Xbox Game Pass Friends and Family dal Microsoft Store, il titolare principale dell'account può gestire i membri del gruppo dalla sezione "Servizi e abbonamenti" e riempire i 4 slot dei membri invitando o rimuovendo gli utenti che preferisce. Ci sono tre modi differenti per aggiungere un membro al gruppo di condivisione dell'abbonamento, che riportiamo di seguito:

Via e-mail:

Seleziona "Condividi l'abbonamento con un totale di 4 persone" nella sezione "Game Pass Friends & Family" degli abbonamenti.

Seleziona "Invita" qualcuno via e-mail.

Immetti l'indirizzo di posta elettronica della persona e seleziona "Condividi".

Quando il destinatario seleziona "Accetta nel messaggio di posta elettronica", gli verrà chiesto di accedere con l'account Microsoft o di iscriversi per un account con un indirizzo di posta elettronica esistente.

Tramite link:

Seleziona "Condividi l'abbonamento con un totale di 4 persone" nella sezione "Game Pass Friends & Family" degli abbonamenti.

Seleziona "Crea un collegamento" da condividere.

Copia e invia questo collegamento al membro della famiglia o all'amico con cui desideri condividere il tuo abbonamento.

Prima di partecipare, il destinatario deve accedere con il proprio account Microsoft o iscriversi per ottenere un account con un indirizzo di posta elettronica esistente.

Condividendo con le persone della tua famiglia dell'account Microsoft:

Se hai un gruppo di account Microsoft famiglia, puoi selezionare i membri con cui vuoi condividere automaticamente l'abbonamento. Questi membri otterranno l'accesso immediato senza richiedere alcuna azione.

Nella sezione "Domande Frequenti" vengono offerti maggiori dettagli su Xbox Game Pass Friends & Family. Particolarmente interessante il fatto che il titolare può trasferire i giorni di sottoscrizione dell'abbonamento individuale a quello condiviso in base a un rapporto fisso. Ad esempio un mese di Game Pass Ultimate vale 18 giorni di Friends & Family. Al contrario, le persone invitate non possono convertire il tempo rimanente e per partecipare dovranno annullare gli abbonamenti esistenti o attendere la loro scadenza.

Altre limitazioni che vale la pena menzionare sono che il titolare può condividere l'abbonamento solo con persone che abitano nel suo stesso paese; una volta attivo l'abbonamento familiare non sarà più possibile riscattare codici Game Pass; si può essere titolari di un solo gruppo alla volta; un massimo di 8 persone possono accettare l'invito a un gruppo nell'arco di un anno; al momento, un titolare non può trasferire la proprietà a un altro utente, anche se fa parte del gruppo.