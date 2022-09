Xbox Game Pass: il piano famiglia lanciato ufficialmente in Irlanda e in Colombia

Xbox ha ufficialmente lanciato il piano famiglia dell'Xbox Game Pass, chiamato Game Pass Friends & Family, in Irlanda e in Colombia, probabilmente in via sperimentale prima del lancio globale, non ancora annunciato.

Il prezzo colombiano è di $49,900 al mese, ossia circa dodici euro al cambio attuale. Più interessante il prezzo irlandese, che dovrebbe essere anche quello praticato in Italia, che è di 21,99 euro al mese.

Cosa dà il piano famiglia? In più rispetto al Game Pass Ultimate è stata aggiunta la possibilità di condividere l'abbonamento con cinque account differenti, tutti con gli stessi benefici della fascia Ultimate. Per il resto l'offerta è esattamente identica all'abbonamento individuale. Quindi c'è la possibilità di giocare tutti i giochi inclusi su console, PC e cloud, di partecipare alla comunità di Xbox, di ottenere tutti i giochi che vengono aggiunti nel corso dei mesi, di ottenere i titoli di EA Play, di accedere agli sconti e di ottenere i bonus speciali offerti da Xbox e dai suoi partner.

Per quanto riguarda le limitazioni, Xbox specifica che si può essere membri di un solo gruppo famiglia alla volta; che il proprietario dell'account può invitare un massimo di quattro persone alla volta, che in totale non possono superare le otto persone diverse all'anno; che i membri del gruppo possono unirsi a un gruppo massimo due volte l'anno (questo include lasciare e riunirsi allo stesso gruppo); che solo il possessore dell'account può condividere i benefici del Game Pass tramite home sharing (i membri del gruppo non possono condividere con altri account).

Xbox Colombia aveva anche pubblicato un tweet di annuncio della novità, poi cancellato. Microsoft non ha annunciato quando il piano famiglia sarà disponibile nel resto del mondo.