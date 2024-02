Metal Gear Solid Mobile finalmente preservato: realizzato il dump da un Motorola V3M

Ambientato tra Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, vede Solid Snake impegnato nella solita battaglia contro i Metal Gear. Non era un titolo eccezionale, ma era comunque un peccato il fatto che fosse diventato completamente inaccessibile.

Sviluppato da Ideaworks 3D, Metal Gear Solid Mobile fu lanciato nel 2008 per la piattaforma BREW di Qualcomm. Se non lo avete mai sentito nominare, è perché già all'epoca era giocabile su pochissimi telefoni, incluso l'N-Gage di Nokia.

Un titolo poco conosciuto

Metal Gear Solid Mobile è stato caricato nell'Internet Archive ed è giocabile con l'emulatore Melange su sistemi Android. Non vi forniamo link perché è sotto copyright, ma considerando che è stato praticamente abbandonato dai detentori dei diritti, non sentitevi troppo in colpa se volete giocarci passando per vie traverse.

Detto questo, non aspettatevi moltissimo: la storia non è un granché e il sistema di controllo è terribile. Rimane l'importanza di essere un Metal Gear 3D per sistemi mobile.