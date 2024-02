PlayStation 5 Slim modello standard ancora in offerta su Amazon Italia

PS5 Slim

PS5 Slim Standard in posizione orizzontale

Il modello PS5 Slim in versione standard è il più recente della linea PlayStation 5. Si tratta di una versione più piccola della console originale, con una nuovo design che permette di cambiare il lettore ottico con facilità. Si tratta di una funzionalità utile per la riparazione ma soprattutto per trasformare il modello Digital in un modello standard in un secondo momento.

Questo è però già il modello standard con lettore ottico, che permette quindi di usare i dischi di PS4 e PS5 con PlayStation 5 Slim. Nella confezione sono inclusi anche il controller DualSense, la base orizzontale (non quella verticale), il cavo HDMI, il cavo di alimentazione e il cavo USB per la ricarica del controller.