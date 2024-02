Silent Hill 2, il remake si trova nelle fasi finali dello sviluppo

Il remake di Silent Hill 2 si trova nelle fasi finali dello sviluppo, stando a quanto rivelato da Konami ai microfoni della rivista giapponese Famitsu, per bocca del producer Motoi Okamoto.

"Ci troviamo nelle fasi finali dello sviluppo", ha detto Okamoto. "Sfortunatamente posso dirvi davvero poco in questo momento. Per quanto riguarda il gioco, potete immaginarlo come il Silent Hill 2 che già conoscete ma con una bellissima grafica e un gameplay adattato ai tempi odierni, ma capace di rievocare gli stessi ricordi del passato."

Il mese scorso il noto leaker Dusk Golem ha riferito che Silent Hill 2 si trova in fase di rifinitura, e le parole di Konami sembrano confermarlo. Resta solo da capire quando verrà annunciata la data di uscita su PC e PS5.