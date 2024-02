Helldivers 2, tutti i contenuti post-lancio saranno gratuiti

A pochi giorni dall'ultimo, spettacolare trailer, Helldivers 2 rilancia in questo modo l'entusiasmo degli utenti in vista dell' uscita su PS5 e PC , che avverrà fra pochi giorni: l'appuntamento è all'8 febbraio.

Il nuovo approccio dei live service

La decisione di rendere gratuiti i contenuti post-lancio, al netto di eventuali oggetti cosmetici, sembra ormai porsi come un approccio standard per i live service, come dimostra anche il recente lancio del controverso Suicide Squad: Kill the Justice League.

L'idea alla base di tale ragionamento è naturalmente quella di evitare una pericolosa frammentazione dell'utenza che andrebbe a impoverire il matchmaking, cercando al contempo di stimolare continuamente l'interesse dei giocatori a colpi di novità.