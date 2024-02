Xiaomi MIX Fold 4 potrebbe essere il primo pieghevole dell'azienda cinese a ottenere un lancio globale

Si mormora che Xiaomi abbia in programma di introdurre a livello globale i suoi dispositivi pieghevoli, e che voglia farlo entro l'anno in corso. Nella fattispecie, le indiscrezioni indicano che il prossimo Xiaomi Mix Fold 4, previsto nel 2024, sarà distribuito a livello mondiale con a bordo un processore Snapdragon 8 Gen 3, potenti sensori fotografici e altre caratteristiche premium per presentarsi in chiave competitiva sul mercato. L'anno scorso, MIX Fold 3 ha catturato l'attenzione grazie alle sue eccellenti fotocamere e alla qualità costruttiva di alto livello, senza purtroppo giungere mai in Europa e in molti altri paesi, come spesso accade con i prodotti Xiaomi. La situazione dell'azienda potrebbe cambiare, con la possibile introduzione in primavera che sembra essere cruciale per consentire all'azienda di espandersi sui mercati internazionali. Le fonti che hanno ottenuto informazioni sul dispositivo parlano di un possibile lancio simultaneo a livello globale, con riferimento ai numeri di modello 2405CPX3DC e 2405CPX3DG, che potrebbero subire variazioni prima del rilascio ufficiale.

Pieghevole internazionale Modulo camera di Xiaomi MIX Fold 2 Mix Flip, prossimo pieghevole a conchiglia della cinese, sarà presentato al MWC di questo mese come alternativa al Galaxy Z Flip6 di Samsung, ma la vera ciliegina sulla torta di Xiaomi per il 2024 sembra essere il Mix Fold 4. Oltre a integrare il processore Snapdragon 8 Gen 3 si vocifera la presenza di uno schermo da 120Hz a doppio refresh rate, storage UFS 4.0 e generose quantità di RAM.

Le indiscrezioni parlano anche di un comparto fotografico di alto livello, di un dispositivo più leggero e sottile del predecessore, attraente per chi cerca un telefono pieghevole, sempre che sia confermata la disponibilità globale. Per quanto riguarda le fotocamere, Mix Fold 4 dovrebbe sostituire il sensore attuale da 50 MP con un potente sensore "super outsole".

Sarà dotato di una fotocamera ultra-grandangolare, un obiettivo con zoom 3x e una fotocamera con periscopio con zoom 5x, oltre a un'ottica completamente nuova e migliorata. Nonostante l'incertezza sulla data di lancio, si prevede che possa debuttare per maggio 2024: si ipotizza un possibile debutto in Cina quest'anno, seguito dal lancio globale.

L'opzione di due varianti, con i numeri di modello rinvenuti "2405CPX3DG" e "2405CPX3DC", indicherebbe due diverse destinazioni per i mercati.