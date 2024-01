Xiaomi Mix Flip sarà il primo pieghevole a conchiglia che si connetterà ai satelliti

Recentemente identificato ancora nel sito di certificazione MIIT, porterà il nome di Mix Flip e sembra promettere specifiche di rilievo. I primi rumor riguardanti uno smartphone pieghevole a conchiglia di Xiaomi risalgono al 2022. Secondo quanto riportato da Android Headlines, ora ci sono piani concreti per la sua introduzione.

Xiaomi si muove già con disinvoltura nel mondo degli smartphone pieghevoli e ha presentato di recente Xiaomi Mix Fold 3. Caratterizzato da un design sottile e specifiche lussuose, come il chip Snapdragon 8 Gen 2 e le prestigiose lenti Leica, questo dispositivo è, ad ogni modo, destinato esclusivamente al mercato cinese.

Scambio conchiglia-satellite

Possibile render del pieghevole clamshell Mix Flip

Il superamento della certificazione MIIT suggerisce che il colosso cinese abbia già pianificato la presentazione di Mix Flip.

Per quanto riguarda le caratteristiche, sono pochi i dettagli che emergono dalle indiscrezioni online.

Sebbene si navighi a vista, tra le informazioni trapelate sembra spicchi la possibilità di effettuare chiamate satellitari, una caratteristica già presente in dispositivi di altri produttori come OPPO.

È importante notare che l'adozione di questa tecnologia è soggetta alle leggi di ciascun paese e, al momento, sembra che questa funzionalità sia limitata alla sola Cina.

Passando alle caratteristiche tecniche, Xiaomi Mix Flip dovrebbe basarsi sulla piattaforma Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e presentare un comparto fotografico intrigante.

Il design prevede l'inclusione di una fotocamera frontale posizionata centralmente, accompagnata da tre fotocamere posteriori allineate orizzontalmente.

Al momento, non sono ancora disponibili informazioni sulla risoluzione dei sensori, ma si ipotizza la presenza di una configurazione principale wide, un'ultra grandangolare e un teleobiettivo con zoom ottico 3x.