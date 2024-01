LEGO The Legend of Zelda: il primo set arriverà nel 2024, stando a un leak

In rete stanno circolando nuove presunte informazioni riguardo a dei possibili set LEGO basati su The Legend of Zelda, uno dei brand più importanti e iconici di casa Nintendo, con il primo che dovrebbe arrivare già durante il corso di quest'anno.

Le nuove indiscrezioni arrivano dall'utente di Instagram 1414falconfan, uno dei leaker più noti all'interno del panorama dei mattoncini colorati della casa danese, che in un nuovo post afferma che il primo set LEGO Legend of Zelda ad arrivare sarà quello del Grande Albero Deku, già protagonista di alcuni rumor, con il lancio previsto per il mese di settembre.

Non solo, afferma che il set dovrebbe includere 2.500 mattoncini, dunque parliamo di un set tutto sommato dalle dimensioni generose. Tuttavia al momento non sono disponibili ulteriori dettagli, quindi il consiglio è sempre quello di prendere queste informazioni con le pinze in attesa di dettagli ufficiali.