The Legend of Zelda, due set LEGO in arrivo? Spuntano foto in rete

The Legend of Zelda farà il proprio ingresso nel mondo LEGO con due set: lo rivelano delle foto spuntate in rete che ritraggono il Grande Albero Deku e alcuni personaggi, nella fattispecie due versioni di Link e una di Zelda. Al di là di questo, tuttavia, non ci sono altri dettagli.

In attesa dell'uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sembra dunque che gli appassionati della serie Nintendo avranno ulteriori motivi per entusiasmarsi, sebbene nel caso di questi set LEGO non sia chiaro quando avverrà il debutto nei negozi.

Le immagini su Reddit mostrano due versioni dell'albero, sebbene le minifigure siano in entrambi i casi le stesse, con due Link ispirati rispettivamente a Ocarina of Time e Breath of the Wild, quest'ultimo lo stile adottato anche per Zelda.

Stando alle informazioni riportate finora, pare che il set ispirato a Breath of the Wild conterà 1920 pezzi e sarà disponibile un prezzo variabile fra i 200 e i 325 dollari: non proprio a buon mercato, insomma.

Detto questo, esiste ovviamente la possibilità che il leak sia fasullo, in quanto basato su concept che non verranno effettivamente messi in produzione: tenetene conto per non restarci male nel caso in cui i set in questione non dovessero davvero arrivare.