Xbox Game Pass: 5 giochi e "mezzo" lasceranno il catalogo il 16 febbraio 2023

Nel mentre che aspettiamo di conoscere quali saranno le prossime novità in arrivo per gli abbonati a PC e Xbox Game Pass, oggi Microsoft ha aggiornato l'app del servizio, svelando che 5 giochi e "mezzo" lasceranno il catalogo il prossimo 16 febbraio 2023. Di seguito la lista completa:

Recompile - PC, Xbox Series X|S e Cloud

Skul: The Hero Slayer - PC, Xbox Series X|S, Xbox One e Cloud

The Last Kids on Earth e il Bastone del Destino - PC, Xbox Series X|S, Xbox One e Cloud

Besiege (game preview) - PC, Xbox Series X|S, Xbox One e Cloud

CrossfireX - Operazione Catalyst - Xbox Series X|S, Xbox One e Cloud

Infernax - PC, Xbox Series X|S, Xbox One e Cloud

Tra i giochi segnalati in uscita c'è anche l'Operazione Catalyst di CrossfireX, che si tratta solo della prima parte della campagna a pagamento dello sparatutto, attualmente disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati a GamePass. Da qui i "cinque giochi e mezzo".

CrossfireX

Tutti i giochi elencati qui sopra come al solito saranno acquistabili con un prezzo scontato del 20% (salvo offerte di Xbox Store ancor più vantaggiose) nei giorni antecedenti la rimozione da PC e Xbox Game Pass, che vi ricordiamo nuova essere fissata per il 16 febbraio 2023. Un'opzione come sempre molto gradita nel caso siate intenzionati a continuare a usufruire di uno o più titoli anche dopo che questi non saranno più disponibili tramite il catalogo del servizio.

Rimaniamo invece in attesa di conoscere gli altri giochi in arrivo a febbraio 2023. Per il momento sono quattro quelli già confermati, tra cui l'attesissimo Atomic Heart.