Wild Hearts: la versione di prova con Game Pass ed EA Play è in arrivo, ecco quando

Come tutti i giochi pubblicati da Electronic Arts, anche Wild Hearts sarà disponibile in prova per 10 ore per tutti gli abbonati a EA Play, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate. La conferma è arrivata tramite un Q&A con il Lewis Harvey, executive producer di EA Originals.

Alla domanda se è in programma una demo per Wild Hearts per dare modo ai giocatori di provare l'hunting game nato dalla partnership tra Koei Tecmo ed EA, la risposta di Harvey ha lasciato intendere che non ci sarà una demo vero e propria, ma piuttosto la possibilità di mettere mano al gioco completo per 10 ore tramite EA Play, come accade per la maggior parte del catalogo del publisher.

Nel farlo Harvey ha anche svelato che la versione di prova di Wild Hearts sarà disponibile a partire dal 13 febbraio, ovvero quattro giorni prima del debutto ufficiale nei negozi su PC, PS5 e Xbox Series X|S fissato per il 17 febbraio.

Certo 10 ore non sono tantissime, specialmente se Wild Hearts avrà meccaniche da hunting game profonde come quelle di Monster Hunter, ma quantomeno sono sufficienti per farsi un'idea delle sue caratteristiche per valutare un'eventuale acquisto.

Nello stesso Q&A Harvey ha svelato anche che Wild Hearts avrà due modalità grafiche su PS5 e Xbox Series X|S e che saranno completamente assenti le microtransazioni.