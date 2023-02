Classifica giapponese: PS5 davanti a Nintendo Switch, Story of Seasons primo fra i giochi

PS5 è rimasta davanti a Nintendo Switch nella classifica giapponese dal 23 al 29 gennaio, sebbene sul fronte dei giochi sia chiarissimo il dominio della piattaforma ibrida, con nove titoli su dieci e il debutto in prima posizione di Story of Seasons: A Wonderful Life.

Partiamo dall'hardware: Sony ha appena annunciato che PS5 ha venduto 32 milioni di console nel mondo grazie alle forniture nei negozi, e anche il mercato nipponico ha tratto evidentemente vantaggio da questa situazione.

PlayStation 5 - 53,256 (2,266,567) Nintendo Switch modello OLED- 28,787 (3,816,361) Nintendo Switch - 12,564 (19,150,623) Nintendo Switch Lite - 9,757 (5,185,166) PlayStation 5 Digital Edition - 9,652 (345,151) PlayStation 4 - 1,061 (7,850,876) Xbox Series S - 830 (229,878) Xbox Series X - 435 (173,518) New Nintendo 2DS XL (incluso 2DS) - 74 (1,190,380)

Per quanto riguarda invece il software, Story of Seasons: A Wonderful Life è riuscito a battere Pokémon Scarlatto e Violetto, che tuttavia si avvicina a grandi passi ai cinque milioni di copie solo in patria, mentre Forspoken ha esordito in classica al terzo posto con circa 29.000 unità.