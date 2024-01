Palworld: problemi ai server causati dall'alto afflusso di giocatori e dal backend di Epic Games

Pocketpair ha aggiornato sullo stato dei server di Palworld, che stanno causando non pochi problemi di accesso ai giocatori. Lo studio di sviluppo ha spiegato i motivi della situazione: l'alto afflusso di giocatori, attualmente più di 700.000 contemporanei, e il backend di Epic Games, con cui sta lavorando per sistemare la situazione, che dovrebbe essere già migliorata.

Palworld è sviluppato usando Unreal Engine 5, per la cronaca, quindi una parte dei ricavi del gioco dovrebbe andare a Epic Games, nonostante non sia in vendita sull'Epic Games Store.