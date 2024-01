Diablo 4: patch 1.3.0 disponibile in vista della Stagione 3, ecco le novità

La Stagione 3 di Diablo 4 inizia tra pochi giorni

Vi ricordiamo che la Stagione dei Costrutti, che aprirà i battenti alle 19:00 italiane del 23 gennaio 2024. Come da tradizione sarà possibile prendervi parte solo creando un nuovo personaggio nel Reame Stagionale e porterà con sé nuove sfide e dinamiche di gioco.

Più nello specifico, nella stagione 3 i giocatori potranno fare affidamento sul Costrutto Siniscalco, un compagno robotico guidato dall'IA che darà man forte in battaglia e di cui sarà possibile personalizzare la build, in modo da renderla compatibile alla nostra. Non mancheranno ovviamente anche nuovi nemici, dungeon e sfide da affrontare, così come bottini da ottenere per potenziare ulteriormente il nostro personaggio.

Giusto pochi giorni fa, Blizzard ha presentato le novità in una diretta dedicata a Diablo 4, che è possibile rivedere in differita.