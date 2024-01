Final Fantasy 16 sarebbe in arrivo su Xbox Series X|S, secondo un insider

Questa soffiata arriva dall'ultimo podcast di XboxERA, dove Baker afferma di aver ricevuto questa informazioni dalla stessa fonte che in precedenza gli aveva riferito della presenza di Visions of Mana durante l'Xbox Developer_Direct di questa settimana, cosa che effettivamente si è concretizzata.

Potrebbe non essere l'unico Final Fantasy in arrivo

Come al solito raccomandiamo di prendere indiscrezioni simili con le pinze, visto che non è possibile verificarle in alcun modo. Baker in passato ha riportato varie soffiate che si sono rivelate azzeccate, ma anche altre che non si sono rivelate vere. Lui stesso spesso raccomanda cautela e invita a non dare per certe tutte le informazioni dalle sue fonti.

Detto questo, un possibile porting di Final Fantasy 16 su Xbox Series X|S non è un'ipotesi così assurda, considerando che il periodo di esclusività su PS5 è terminato alla fine del 2023 e che Square Enix ha espresso la volontà di portare più giochi sulle piattaforme verdecrociate, come nel caso di Final Fantasy 14 e Visions of Mana, che per l'appunto è stato uno dei protagonisti del Developer_Direct di Microsoft andato in onda questa settimana.

Non solo, stando a Jez Corden, noto giornalista di Windows Central, sono in corso anche delle discussioni tra Square Enix e Microsoft per portare Final Fantasy 7 Remake su Xbox Series X|S.