Apple Vision Pro e visionOS: le prime App pronte al debutto ma ci sono numerose e importanti assenze

Attraverso i vari "labs" ed eventi tenutisi, e sin dal primo annuncio durante la WWDC 2023, l'azienda ha reso disponibile un kit di sviluppo per le app, permettendo a diverse di esse di essere caricate nelle scorse settimane, molte delle quali sono ora pronte per lo store di visionOS.

Il nuovo dispositivo arriverà nei negozi Apple in data 2 febbraio, con l'azienda di Cupertino che sta preparando il terreno per il lancio aprendo l' App Store dedicato al dispositivo e iniziando ad approvare le applicazioni degli sviluppatori.

Tra questi, YouTube, Spotify e Netflix hanno scelto di non sviluppare un'applicazione dedicata e neanche permetteranno l'utilizzo della versione per iPad con Vision Pro.

Famosi servizi di streaming come Disney+, ESPN+, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi e altri saranno accessibili su Vision Pro. In particolare, Disney+ ha confermato il supporto sin dal giorno di lancio del visore.

Compatibilità e arrivi posticipati

Molte app saranno disponibili fin dal lancio dell'headset, ma un gran numero di applicazioni di punta potrebbero arrivare in seguito

Molte o la maggior parte delle applicazioni sono concepite per poter essere fruite come esperienze di realtà aumentata.

Alcune delle applicazioni precedentemente annunciate, come Keynote di Apple, sono già disponibili su Vision Pro.

Altre lo saranno in seguito, poiché è possibile adattare le app dall'iPad a visionOS per garantirne la compatibilità, anche se non esiste una versione nativa.

Tuttavia, è importante notare che, curiosamente, nessuna delle 46 applicazioni più popolari sull'App Store avrà un'applicazione dedicata su Vision Pro, secondo quanto rilevato da MacStories.

Ciò include anche le applicazioni di Meta, come Facebook e Instagram, ma anche TikTok e Snapchat, MLB, Temu.

Alcune potrebbero essere disponibili in futuro, ma non ci saranno sicuramente al lancio e non saranno disponibili sullo store di Apple Vision Pro per il momento.

Attualmente, non sono stati forniti dettagli riguardo alle motivazioni dietro la decisione di questi grandi nomi che hanno scelto di non "partecipare alla festa del lancio".

Per le app come Netflix e YouTube, si potrebbe presumere che possa aver influenzato una potenziale concorrenza con Apple TV+, il servizio proprietario di Apple, ma le ragioni potrebbero essere diverse.