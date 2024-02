Suicide Squad: Kill the Justice League, l'analisi di Digital Foundry è una sorpresa

Suicide Squad: Kill the Justice League è stato sottoposto all'immancabile analisi tecnica di Digital Foundry, che però ha avuto esiti sorprendenti; specie se consideriamo i malumori che il nuovo titolo di Rocksteady Studios ha generato fra gli utenti, a torto o a ragione.

"Il gioco ha un aspetto migliore di quanto mi aspettassi dai materiali precedenti al lancio e include alcuni dei più riusciti rendering dei personaggi che si siano visti finora. In definitiva, non si tratta di un prodotto perfetto ma mi sono divertito a giocarci", ha infatti scritto John Linneman.

Sul piano delle prestazioni, viene più meno ribadito quanto già visto nel video confronto di Suicide Squad: Kill the Justice League, con 60 fps su tutte le piattaforme e una risoluzione dinamica che su PS5 tocca spesso i 1440p, mentre su Xbox Series X restituisce un valore mediamente più alto, intorno ai 1728p.

Linneman sottolinea come gli sviluppatori siano riusciti a far girare il gioco a sessanta fotogrammi al secondo anche su Xbox Series S, ma non senza compromessi: molti effetti risultano ridotti o assenti sulla console economica Microsoft, e la risoluzione reale sembra ben più bassa dei 1080p di output.