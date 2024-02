Suicide Squad: Kill the Justice League, un video confronto tra PS5, Xbox Series X|S e PC

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video confronto con protagoniste le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC di Suicide Squad: Kill the Justice League, mettendo in luce le differenze sulle varie piattaforme, con dettagli anche su risoluzione e framerate.

Tutte le versioni console del looter shooter di Rocksteady presentano una singola modalità grafica con risoluzione dinamica e 60 fps apparentemente granitici in ogni occasione. Su PS5 il target è quello dei 1800p, ma mediamente ci si aggira sui 1440p. Meglio su Xbox Series X dove la risoluzione solitamente si assesta sui 1620p.

Su Xbox Series S, invece, troviamo una risoluzione dinamica a 1080p, che mediamente si assesta sui 900p. Quest'ultima versione inoltre presenta ulteriori sacrifici grafici, come una draw distance inferiore e texture e ombre di qualità minore.

La versione PC è l'unica che permette di abilitare il Ray Tracing, ma stando a ElAnalistadeBits ciò vale solo per i riflessi e in generale il risultato non è particolarmente convincente. In linea di massima, secondo il tech enthusiast Suicide Squad: Kill the Justice League è ben ottimizzato su tutte le piattaforme e non presenta particolari criticità.