Final Fantasy 7 Rebirth: una demo potrebbe essere imminente, forse la prossima settimana

Come vediamo nel messaggio qui sopra, l'account X ha riferito che c'è una demo di Final Fantasy Rebirth in arrivo e che consente ai giocatori che la provano di ottenere un oggetto speciale in-game , ovvero il "Kupo Charm - Survival Set".

Alcune segnalazioni sembrano puntare alla possibilità di una demo pubblica di Final Fantasy 7 Rebirth imminente, che potrebbe essere resa disponibile già dalla prossima settimana , forse in concomitanza con lo State of Play di PlayStation sul gioco in questione.

Disponibile con lo State of Play del 6 febbraio?

Final Fantasy 7 Rebirth è ormai in arrivo

Questa informazione specifica sembra rendere più realistica la questione, visto che nel database risulta anche la presenza di questo oggetto collegato alla demo, cosa che potrebbe aggiungere consistenza all'idea di una versione di prova di Final Fantasy 7 Rebirth.

D'altra parte, Square Enix è una compagnia che si affida spesso alla pubblicazione di demo prima dell'uscita dei propri giochi, come abbiamo visto più di recente anche con Final Fantasy 16, il quale ha ricevuto una notevole spinta positiva proprio dalla versione di prova, che ha ben impressionato i giocatori.

È dunque probabile che anche Final Fantasy 7 Rebirth abbia la sua demo e questa potrebbe arrivare presto, già la prossima settimana: l'idea è che possa essere messa a disposizione durante lo State of Play del 6 febbraio dedicato al gioco, in effetti occasione ideale per un lancio di una demo, considerando anche che la data d'uscita della versione completa ormai non è lontana, fissata per il 29 febbraio 2024.