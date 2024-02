Tastiera meccanica di 8Bitdo retro con due pulsanti programmabili al prezzo minimo su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una tastiera meccanica di 8Bitdo dallo stile retro con anche un controller a due pulsanti programmabile. Lo sconto segnalato è del 12% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 99.99€. Lo sconto attuale è il migliore di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Tastiera meccanica di 8Bitdo, le caratteristiche

La tastiera meccanica di 8Bitdo dispone di 87 pulsanti ed è compatibile con Android e Windows. Il formato è QWERTY inglese. Si può collegare tramite Bluetooth, wireless 2.4G o via cavo.

È compreso anche un controller con due macro pulsanti programmabili per attivare funzioni utili in modo comodo. Supporta il software 8BitDo Ultimate V2 per la mappatura personalizzata della tastiera.