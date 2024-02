Helldivers 2 supporta ora fino a 700.000 giocatori contemporanei online

Continua il supporto per Helldivers 2, e un recente aggiornamento dovrebbe risolvere in maniera sostanziale i numerosi problemi di accesso che hanno caratterizzato il gioco in questi giorni, con l'estensione della capacità fino a 700.000 giocatori contemporaneamente connessi online.

Si tratta di un cambiamento di notevole importanza, considerando che molti problemi di Helldivers 2 derivavano proprio dalla scarsa capacità del gioco di sostenere un traffico intenso di giocatori, cosa che ha portato alla creazione di code, all'instabilità delle partite online e in generale all'impossibilità di accedere velocemente a una partita.



I lavori si sono concentrati su questi aspetti e hanno già portato a diversi cambiamenti, ma quello relativo all'estensione dei giocatori contemporanei dovrebbe risultare particolarmente importante, soprattutto su PC visto che Steam ha visto concentrare una grande quantità di utenti sul titolo di Arrowhead in questi giorni.