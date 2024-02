Enotria esce lo stesso giorno del DLC di Elden Ring: il team Jyamma non dispera e ci scherza su

Ritrovarsi con la data d'uscita del proprio gioco corrispondente a quella di Elden Ring: Shadow of the Erdtree è una prospettiva che angoscia qualsiasi sviluppatore, soprattutto se si tratta di un team relativamente piccolo che vuole lanciare proprio un nuovo soulslike come successo a Jyamma Games con il suo Enotria: The Last Song, ma il team italiano l'ha presa con filosofia e ci ha voluto scherzare sopra.

"Il destino ci ha fatti ritrovare insieme, Elden Ring, non siamo più Maidenless", si legge nel post pubblicato su X dall'account ufficiale di Jyamma, ma quello che fa particolarmente ridere è il meme utilizzato per l'illustrazione a corredo, dove vediamo ripresa la classica situazione con un raggiante AJ Styles in primo piano, a rappresentare Enotria: The Last Song in uscita, inconsapevole del fatto che dietro si stagli l'enorme The Undertaker dall'aria decisamente minacciosa a rappresentare Elden Ring: Shadow of the Erdtree.



L'immagine dimostra come il team italiano abbia deciso di scherzare sopra una coincidenza che potrebbe facilmente fiaccare il morale a molti sviluppatori, considerando che anche per l'uscita originale di Elden Ring in molti, anche publisher di notevole livello, decisero di spostare le uscite dei giochi per non incappare in un periodo coincidente a quello del colossale RPG souls-like.