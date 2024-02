Enotria: The Last Song, un trailer svela la data di uscita del souls-like italiano su PS5, Xbox e PC

Alla fine del filmato viene presentata anche la Deluxe Edition , in esclusiva per Epic Games Store, che include 72 ore di accesso anticipato rispetto alla data di uscita, un estratto della colonna sonora digitale e dell'artbook, e una serie di extra che includono un set di skin per le armi esclusive, materiali per il potenziamento e altro ancora.

Gli sviluppatori del team italiano di Jyamma Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Enotria: The Last Song , che svela la data di uscita di uscita del souls-like ispirato al folklore del Bel Paese. Sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store) a partire dall' 11 giugno 2024 .

Che cos'è Enotria: The Last Song?

Enotria: The Last Song è un souls-like con ambientazioni, atmosfere e musiche che ricordano molto il folclore e la cultura italiana. In tal senso gli sviluppatori preferiscono definirlo un "Summer-Soul", ossia un gioco che combina la bellezza di un'estate italiana con l'oscurità insita nel sotto genere nato grazie ai giochi di FromSoftware.

Lato gameplay le ispirazioni a Bloodborne e in generale i souls-like firmati dallo studio capitano da Hidetaka Miyazaki sono evidenti, ma il gioco di Jyamma Games vanta anche una sua identità specifica con alcune scelte interessanti. Tra tutte, spicca la maschera indossata dal protagonista, che elargisce dei bonus che risultano decisivi. In battaglia potremo equipaggiarne tre differenti e passare da una all'altra in qualsiasi momento, il che sulla carta dovrebbe offrire grande varietà e libertà per quanto riguarda la creazione delle build. Se volete saperne di più vi rimandiamo al nostro provato di Enotria: The Last Song.