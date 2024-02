Helldivers 2: su Steam oltre 330.000 utenti simultanei, superati i record di Destiny 2 e Starfield

Helldivers 2 non solo si è rivelato uno dei giochi di maggiore successo di questo inizio 2024, ma sta dimostrando anche di non essere un fuoco di paglia, con i numeri che dal lancio stanno salendo di giorno in giorno a ritmo constante. Nelle ultime ore è stato persino superato il tetto dei 330.000 utenti contemporanei su Steam.

Per la precisione, sono stati registrati 333.827 giocatori simultanei alle 21:00 di ieri sera, un risultato che batte anche il picco massimo mai registrato da Destiny 2 (316.750) e, seppur di pochissimo, quello di Starfield (330.723).

Al momento, Helldivers 2 è al 28esimo posto della classifica dei giochi con il maggior numero di utenti contemporanei registrati sulla piattaforma Valve e nelle prossime ore potrebbe scalare ulteriori posizioni e superare altri pesi massimi del calibro di Monster Hunter World (334.684) e GTA 5 (364.548).