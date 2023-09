Enotria: The Last Song, com'è quando il tuo soulslike preferito è Bloodborne?

L'esperienza trascorsa e il percorso fatto plasmano anche l'impressione che ci facciamo quando vediamo un nuovo gioco legato al genere. E non lo posso nascondere: quando ho visto per la prima volta Enotria: The Last Song sono rimasta un po' spiazzata. Ho continuato però ad osservarlo da lontano, a seguire la comunicazione di Jyamma Games e il progressivo ingrandimento del loro gioco e del loro team. Poi, finalmente, anch'io ho avuto la possibilità di provarlo sullo showfloor del Tokyo Game Show. Ecco quindi le impressioni di una giocatrice di Bloodborne su Enotria: The Last Song.

Questo perché, forse più d'ogni altro genere, l'esperienza con un soulslike è qualcosa di molto intima: ognuno di noi reagisce alla scoperta, al fallimento e al successo in modo diverso. Inoltre, un grande impatto lo ha anche il primo gioco di questo genere che si prova. C'è chi è partito dal principio con Demon's Souls, chi ha partecipato alla prima ondata di Dark Souls o chi ha deciso di iniziare cominciando dalle faide famigliari dell'Interregno di Elden Ring. E poi c'è chi, come me, si è fatto travolgere dalla decadenza e dall'orrore delle strade di Yharnam, ricevendo il suo battesimo soulslike con Bloodborne . Nella produzione di FromSoftware, questo è il gioco con l'estetica più dark e l'approccio al combattimento più aggressivo, tratto quest'ultimo che mi sono portata dietro nelle mie build in tutti i giochi di FromSoftware che ho giocato successivamente.

Quando scrivo sul sito, spesso prediligo la prima persona plurale, quel "noi" che uso in quanto parte della redazione. Ma in questo speciale si parla di qualcosa di troppo personale per poter generalizzare, quindi concedetemi la prima singolare.

A Yharnam non si loda il sole

In Enotria: The Last Song tutto è luminoso e soleggiato

Ormai ne sono abbastanza convinta: credo di avere inconsciamente dei problemi con il sole. Li ho avuti quando CD Projekt Red ha mostrato per la prima volta il trailer di Cyberpunk 2077, e di come il mio cervello rifiutasse l'idea che in una città cyberpunk, anzi, la città di Cyberpunk, ci fosse sole. Non importa se Night City si trova a metà strada tra Los Angeles e San Francisco, appollaiata su una delle coste più soleggiate del mondo. Quella luce, così accecante e calda, era insostenibile (e a onor del vero, anche William Gibson ai tempi non gradì il trailer, almeno non ero sola). Poi ovviamente Cyberpunk mi è piaciuto da impazzire, anche con il sole.

Ma ecco ripetersi, all'annuncio di Enotria, quel déjà vu del sole. Per di più in un soulslike. Abituata alla pallida e lattiginosa luce nel cielo Yharnam, vedere il primo trailer di Enotria è stato davvero strano, quasi violento in un certo senso. Il team di sviluppo poi su questo aspetto ha costruito buona parte della sua comunicazione. Con il senno di poi, provo un moto di vago senso di colpa se penso alla prima volta che ho sentito il termine "summer souls", il termine coniato proprio dai ragazzi di Jyamma Games per descrivere la loro creatura e trasmettere il concetto che si, Enotria è un soulslike e sì, c'è il sole. "Che delizioso stunt marketing" ho pensato. Poi mi sono ritrovata nella caverna all'inizio della demo provata al Tokyo Game Show, e mi sono sentita molto sciocca. Sarà che per me i fiori hanno un significato particolare, ma appena si esce dalla grotta in cui è piazzato il primo checkpoint, davanti al giocatore si staglia un enorme campo di girasoli, cullati da un gentile soffio di vento nella più vibrante golden hour vista in un videogioco. Questa cosa del summer-souls, va detto, funziona. E lo si capisce ancora meglio quando si oltrepassa la collina del campo di girasoli, arrivando sulla scogliera dove in lontananza è possibile scorgere un borgo in pietra arroccato sulla costa.

Un bellissimo campo di girasoli accoglie il giocatore all'inizio della demo di Enotria

La suggestione che questa vista suscita, però, non può essere minimizzata, relegandola solo all'aspetto artistico, all'impressione generale. Una buona gestione dell'illuminazione a livello tecnico non è né scontata né tantomeno semplice da programmare. È probabile che i ragazzi di Jyamma abbiano sudato non poco sopra questo aspetto, ma il risultato ottenuto secondo me è davvero valso la pena.

La presenza della luce però non smorza il senso di costante pericolo che si avverte esplorando l'area di gioco inclusa nella demo. Tutti gli abitanti del villaggio e le casette limitrofe non sembrano stare molto bene: non attaccano a vista ma scattano all'improvviso se li provochi o semplicemente raccogli un oggetto vicino a loro. Sembrano meno minacciosi delle folle con torce e forconi di yharnamiti, ma al contempo più inquietanti.