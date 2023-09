Hollow Knight: Silksong, il team aggiorna degli asset su Steam: si muove qualcosa?

In generale si tratta di cambiamenti non significativi che non indicano alcuna informazione nuova e Hollow Knight Silksong ancora non ha una data di uscita.

Come potete vedere qui sopra, Wario64 ha segnalato che - tramite SteamDB - è possibile notare che la pagina Steam di Hollow Knight Silksong ha aggiornato alcuni elementi, compresa la thumbnail. Quest'ultima è addirittura stata aggiornata due volte, in quanto è stata necessaria una correzione di un errore.

Continuamente vengono pubblicati grandi videogiochi, ma spesso i videogiocatori non possono fare a meno di pensare a quelli che ancora non sono stati pubblicati, soprattutto se l'attesa inizia a farsi veramente lunga. Ad esempio, Hollow Knight Silksong è continuamente nei pensieri dei fan di Cherry Team (lo studio di sviluppo). Ogni indizio è buono per iniziare di nuovo a sperare che qualcosa si stia muovendo e, ora, il nuovo oggetto dell'attenzione degli appassionati è un aggiornamento degli asset della pagina Steam del gioco.

Hollow Knight Silksong, quando arrivernano novità?

Hollow Knight Silksong è visivamente incredibile quanto il primo capitolo

Sebbene non ci siano nuove informazioni legate a questi cambiamenti della pagina di Steam, la speranza degli appassionati è che questo significhi che il team di sviluppo di Hollow Knight Silksong si stia preparando a un qualche tipo di annuncio. Segnaliamo però che i precedenti aggiornamenti degli asset era avvenuti nel gennaio 2023 e in tale occasione non vi sono state novità di alcun tipo.

Ricordiamo che nel giugno 2022 il team aveva ripresentato Hollow Knight Silksong e la data di uscita era stata promessa entro il giugno 2023. Il gioco non è stato pubblicato e, visto che per ora non è stata indicata una data di uscita, è altamente credibile che dovremo attendere almeno fino al 2024. Alcuni fan su ResetEra continuano a sperare in un annuncio e pubblicazione del gioco durante i The Game Awards di dicembre 2023, ma sconsigliamo di avere grandi speranze in tal senso.

Perlomeno, è stato confermato che Hollow Knight Silksong arriverà al lancio anche su PlayStation.