Xbox Game Pass è destinato ad aumentare di prezzo, dice Phil Spencer

Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha partecipato di persona al Tokyo Game Show 2023 per incontrare i fan e la stampa. In seguito all'evento, il sito giapponese Game Watch ha pubblicato una nuova intervista con il dirigente che, alla domanda sulla probabilità di un altro aumento del prezzo di Xbox Game Pass in futuro, ha risposto che è inevitabile.

Le parole esatte di Phil Spencer su Xbox Game Pass

Xbox Game Pass include tanti giochi e ne aggiunge di nuovi ogni mese

Precisamente, Spencer ha detto: "Innanzitutto, vogliamo sempre dare all'utente la possibilità di scegliere come costruire la propria libreria. È possibile abbonarsi a Game Pass e giocare, oppure acquistare il gioco. Attualmente, milioni di utenti si sono abbonati a Xbox Game Pass e molti di loro sono soddisfatti del suo utilizzo. Sebbene la premessa principale sia quella di fornire più valore, è inevitabile che il prezzo aumenti in futuro. Di recente abbiamo aumentato i prezzi una volta, ma la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione. Riteniamo importante fornire servizi che siano riconosciuti di valore sufficiente anche in caso di aumento dei prezzi".

Ricordiamo che a giugno 2023 Microsoft ha annunciato il suo primo aumento di prezzo di Xbox Game Pass e pare proprio che non sarà l'ultimo, come è tipico per i servizi in abbonamento.