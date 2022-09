Hollow Knight: Silksong annunciato anche per PS4 e PS5

Hollow Knight: Silksong uscirà anche su PS4 e PS5, come annunciato da Sony stessa tramite Twitter. Molti lo davano per scontato, ma almeno fino a oggi non esistevano conferme ufficiali del supporto delle due piattaforme.

Quelle confermate erano infatti PC, Xbox One, Nintendo Switch e Xbox Series X e S. Il gioco sarà disponibile al lancio anche su Game Pass, per la gioia di tutti gli abbonati.

Data la qualità di Hollow Knight, considerato uno dei metroidvania migliori di sempre, immaginiamo che molti giocatori PlayStation saranno felicissimi di questa notizia.

Attualmente Hollow Knight: Silksong non ha una data d'uscita ufficiale, su nessuna piattaforma. Purtroppo l'informazione tanto attesa si sta facendo aspettare.

Il giocatore interpreterà il ruolo di Hornet, la principessa protettrice di Hallownest, e dovrà avventurarsi in un nuovo regno dominato da silk e song (da qui il titolo). Fatta prigioniera e smarrita in un mondo inospitale che non conosce, la nostra dovrà sconfiggere numerosi nemici e risolvere molti misteri sulla strada che conduce vero la cima del regno.