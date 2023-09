Cyberpunk 2077: CD Projekt nega il cameo di Elon Musk, il personaggio incriminato è stato eliminato

Con l'arrivo dell'aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077 sono stati inseriti vari cambiamenti all'interno del gioco. Uno di questi è meno visibile rispetto ad altri, ovvero è stato cambiato il modello di un NPC presente nello sfondo del prologo della linea narrativa Corpo. Alcuni hanno però notato la differenza, in quanto quell'NPC era considerato da molti come un cameo di Elon Musk.

L'idea che Musk abbia ottenuto un cameo in Cyberpunk 2077 è stata rinforzata di recente, quando abbiamo scoperto che l'uomo è andato negli uffici del team di sviluppo con una pistola per chiedere di essere inserito nel gioco. Il tutto era stato svelato tramite la biografia di Musk, nella quale però non si conferma il cameo ma solo la richiesta del CEO di Tesla.

Ora, il personaggio è stato cambiato e Patrick K. Mills - senior quest designer - afferma che quello non era Elon Musk e che non gli assomigliava per nulla.