PlayStation Store, Grandi Giochi, Grandi Affari: le offerte migliori per PS5 e PS4

Quali sono le offerte migliori per PS5 e PS4 su PlayStation Store legate alla promozione Grandi Giochi, Grandi Affari? Valida fino al 28 settembre, l'iniziativa si focalizza in particolare sulle edizioni deluxe, ma non mancano diverse standard edition al primo sconto in assoluto oppure che hanno raggiunto il prezzo più basso di sempre. È il caso di Atlas Fallen, il controverso action game di Deck13, protagonista della sua prima promo; o di AEW: Fight Forever, l'altrettanto controverso gioco di wrestling firmato da Yuke's, lo sviluppatore storico dei titoli WWE. Miglior prezzo inoltre per lo strategico Aliens: Dark Descent, per l'originale avventura simulativa Dredge e per la Bastille Edition dell'affascinante Steelrising.

Atlas Fallen Atlas Fallen, una sequenza di combattimento Dopo le esperienze con il genere soulslike della serie The Surge, il team tedesco di Deck13 ha deciso di realizzare un action tutto sommato tradizionale con Atlas Fallen, che con le nuove offerte può essere vostro a 47,99€ anziché 59,99€, per un risparmio pari al 20%: una riduzione non ancora sostanziale, ma che potrebbe senz'altro smuovervi se il gioco vi interessava e per qualche motivo non l'avete preso al lancio. In realtà la situazione è più complessa di così, se consideriamo che il titolo è stato accolto con voti altalenanti dalla stampa internazionale e la nostra recensione di Atlas Fallen non è propriamente lusinghiera, puntando il dito contro un sistema di combattimento impreciso e una generale scarsa varietà di contenuti all'interno della campagna. Resta il fatto che ci troviamo di fronte a un progetto ricco di idee e, sebbene alcune di esse risultino ben poco indovinate, altre spiccano e confermano un certo potenziale legato all'ambientazione e alla direzione artistica di questa avventura, al design degli scenari e a una serie di meccaniche che si incastrano molto bene fra di loro, unitamente alla divertente modalità cooperativa.

AEW: Fight Forever AEW: Fight Forever, Chris Jericho in grande spolvero L'abbiamo atteso per parecchio tempo, trattandosi del primo progetto di Yuke's dopo l'addio alla serie WWE ora in mano a 2K, ma AEW: Fight Forever sembra aver largamente deluso le aspettative degli appassionati di wrestling e, in particolare, dei fan della All Alite. Il problema, stando alla nostra recensione, è più che altro tecnico: le animazioni mancano di fluidità, la grafica in generale appare datata e ciò si riflette anche sul gameplay. Ad ogni modo, il gioco è alla sua prima promozione su PlayStation Store e potete dunque farlo vostro per 47,99€ anziché 59,99€: anche qui uno sconto del 20% che non può certamente convincere gli scettici o chi vorrebbe procedere all'acquisto per la pura curiosità di ritrovare la Yuke's di tanti anni fa, ma che rappresenta in ogni caso una mano tesa... di quelle che solitamente danno vita a una clothesline a tradimento.

Aliens: Dark Descent Aliens: Dark Descent, un furioso scontro con gli Xenomorfi Si è già parlato tempo fa di Aliens: Dark Descent, ma è il caso di riprendere l'argomento visto che lo strategico di Tindalos Interactive ha ricevuto un nuovo taglio di prezzo ed è ora disponibile a 29,99€ anziché 39,99€: una riduzione del 25% che rende più amichevole la cifra finale richiesta, a maggior ragione considerando lo spessore e i contenuti del pacchetto. Parliamo infatti di uno strategico in tempo reale capace di catturare in maniera sorprendentemente efficace le atmosfere di Aliens: Scontro Finale, mettendoci al comando di una ufficiale scampata per miracolo all'assalto di un'orda di Xenomorfi e determinata a coordinare le azioni di una squadra di Colonial Marine al fine di arginare la minaccia: ulteriori dettagli nella recensione di Aliens: Dark Descent.

Dredge Dredge, la nostra barca esplora le acque Una delle produzioni più originali degli ultimi anni, Dredge è un curioso mix di avventura e simulazione dai risvolti lovecraftiani. Sì, avete letto bene: nel gioco vestiamo i panni di un pescatore che, dopo un disastroso naufragio, si trova a dover ripagare la sua nuova barca lavorando per gli abitanti del misterioso villaggio di Midolla Maggiore, che nasconde un segreto. Il mare in questa zona, infatti, non è quello che sembra e dopo il tramonto lo scenario cambia drasticamente, aprendo le porte all'orrore cosmico che tempo prima sembrerebbe aver inghiottito il precedente addetto alla pesca, scomparso in circostanze a dir poco sospette: si è parlato di questo e altro nella recensione di Dredge, disponibile in sconto a 19,99€ anziché 24,99€.