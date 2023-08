Atlas Fallen: voti della critica altalenanti per il titolo di Deck13

L'elenco dei voti

Atlas Fallen prometteva bene

Vediamo l'elenco dei voti:

Multiplayer.it - 6.5 / 10

TechRaptor - 9 / 10

AltChar - 80 / 100

GGRecon - 4 / 5

Lords Of Gaming - 8 / 10

GamingTrend - 75 / 100

PlayStation Universe - 7.5 / 10

But Why Tho? - 7.5 / 10

WellPlayed - 7.5 / 10

Cerealkillerz - 7.3 / 10

Destructoid - 7 / 10

SpoilerTV - 7 / 10

XboxEra - 6.9 / 10

GameGrin - 6.5 / 10

Nerdburglars - 6.5 / 10

Gameblog - 6 / 10

The Outerhaven Productions - 3 / 5

Press Start - 6 / 10

Saving Content - 3 / 5

GamesHub - 2 / 5

Try Hard Guides - 4 / 10

Come potete vedere il gioco ha ricevuto per la maggior parte voti tra il 7,5 e il 6, con qualche picco positivo di 8 e più e qualche picco negativo. Chi lo ha apprezzato parla di un titolo che guarda ad alcuni classici del passato ma che aggiunge un suo tocco personale all'azione, chi non l'ha gradito parla di un titolo mal scritto e con un sistema di combattimento non troppo soddisfacente. In generale sembra essere un'esperienza da non disprezzare, soprattutto se ci si lascia prendere dallo scenario.