Resident Evil Decades of Horror Village Edition è l'Humble Bundle definitivo per gli appassionati

Il Resident Evil Decades of Horror Village Edition è l'Humble Bundle definitivo della serie di Capcom, visto che consente di portarsi a casa tutti i titoli più rilevanti per un prezzo incredibile, a parte il recentissimo remake di Resident Evil 4. Sono compresi tutti i capitoli del filone principale, Resident Evil Village incluso (del quarto è presente la versione del 2005). Diviso in quattro fasce di prezzo, rappresenta un vero affare.