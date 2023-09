Monitor LG UltraGear da 27 pollici in 4K 144 Hz in sconto al prezzo minimo storico tramite Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un monitor LG UltraGear da 27 pollici in 4K 144 Hz. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo mediano è 158€ circa, ovvero del 23%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon per questo prodotto è 675.49€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

LG 27GR93U UltraGear è un monitor da gaming da 27 pollici in UltraHD 4K e 144 Hz, con HDR 400. È uno schermo piatto IPS con supporta a G-Sync, AMDS FreeSync Premium Pro e dispone di uscita HDR 2.1 con supporto al VRR. Il tempo di risposta è di un millisecondo.