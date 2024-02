Tekken 8: il cosplay di Lili Rochefort firmato da peachmilky_ colpisce nel segno

Tekken 8 non solo si sta rivelando un grandissimo successo tra i giocatori, ma è anche molto gettonato nel panorama dei cosplayer, grazie al vasto e variegato roster di lottatori del picchiaduro di Bandai Namco. Oggi vi proponiamo il cosplay di Lili Rochefort interpretato da peachmilky_.

Unica erede di un potente imprenditore petrolifero, Lili combatte con uno stile di strada ispirato al Krav Maga, un'arte marziale israeliana, ma mutato in movimenti più aggraziati che ricordano la danza classica. È apparsa per la prima volta in Tekken 5: Dark Resurrection e da allora è una presenza fissa del cast dei successivi giochi della serie picchiaduro.