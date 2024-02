Skull and Bones: un video rivelatore lo compara ad Assassin's Creed: Black Flag

Meglio il vecchio?

Il video però ha anche (soprattutto) un altro obiettivo: sottolineare come certi aspetti di Black Flag appaiano migliori di Skull and Bones, pur essendo i giochi divisi da molti anni.

Si comincia ad esempio con gli abbordaggi, in tempo reale in Black Flag e delle sequenze filmate in Skull and Bones. In Black Flag si può nuotare, in Skull and Bones no. Le animazioni delle labbra sono migliori in Black Flag che in Skull and Bones, così come alcune sequenze filmate sono più spettacolari.

Skull and Bones riuscirà a superare la tempesta?

Naturalmente il confronto si apre a tante critiche, sopratutto per il fatto che Skull and Bones è un live service, quindi con personaggi e navi personalizzazibili, mentre l'altro è un'avventura single player più focalizzata sul lato narrativo. Quindi, è naturale che in quest'ultimo alcune caratteristiche abbiano avuto una cura particolare, lì dove Skull and Bones si è dovuto concentrare soprattutto sulla quantità.

Per il resto vi ricordiamo che Skull and Bones è in arrivo su PC, Xbox Series X/S e PS5.