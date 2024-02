Gears of War: Cliff Bleszinski è arrabbiato con chi definisce woke gli ultimi capitoli

Cliff Bleszinski non è molto felice delle accuse mosse da alcuni agli ultimi Gears of War di essere "woke". Il riferimento è al quarto e, soprattutto, al quinto capitolo, per via della protagonista femminile. Il nostro, che della serie è l'autore originale, ha esplicitato il suo disappunto in un post su X:

Bleszinski "Mi fa inca**are sentire la gente che dice che Gears è diventato woke. Questa guerra culturale è fuori controllo. Se Gears of War 3 uscisse oggi, direbbero le stesse cose, visto che il cast era molto diversificato e c'erano delle soldatesse forti e non sessualizzate. Fuori dal ca**o con questa roba."