Baldur's Gate 3: il cosplay di Shadowheart di megalcarmen è impressionante

Baldur's Gate 3 è stato uno dei giochi di maggior successo del 2023 e a detta di molti anche il miglior titolo dell'anno, nonostante l'agguerrita concorrenza. Lo straordinario GDR di Larian Studios continua a far parlare molto di sé anche ora, grazie a un supporto post-lancio davvero intenso ed è gettonatissimo anche nel panorama dei cosplayer, come dimostra megalcarmen con il suo cosplay di Shadowheart .

Un cosplay ricco di fascino

Come possiamo vedere dallo scatto qui sotto, il cosplay firmato da megalcarmen è caratterizzato da uno dei costumi realizzati dai modder di Baldur's Gate 3 più apprezzati dalla community, per ovvi motivi, che in questo caso è stato ricreato alla perfezione e con grande cura per i particolari, così come la particolare capigliatura e trucco che caratterizzano Shadowheart.

