Oppo, OnePlus, VIVO potrebbero uscire dal mercato dei pieghevoli lasciando il campo a Samsung e Huawei

Se ciò accadesse, la maggior parte della quota di mercato finirebbe tra le mani di Samsung e Huawei , con il resto da spartire per Honor, Motorola, Xiaomi e, in un prossimo futuro, anche Apple.

Voce incerta

Dal 2023, Samsung è il principale fornitore di smartphone pieghevoli, con una quota di mercato di quasi il 70 percento

Oppo è entrata nel mercato dei telefoni pieghevoli nel 2021, mentre VIVO ha lanciato il suo primo smartphone di questo tipo nel 2022.

Sebbene alcuni siano stati limitati al mercato cinese, entrambi i marchi hanno continuato a lanciare nuovi modelli negli ultimi anni.

Il rapporto indica che l'eventuale decisione delle due case di uscire dal mercato dei telefoni pieghevoli potrebbe essere dovuta a un significativo calo della loro quota di mercato in questo segmento lo scorso anno.

Ad ottobre, Oppo ha presentato la terza generazione del Find N3, pieghevole in stile libro, e Find N3 Flip, stile clamshell o "a conchiglia".

VIVO è arrivata alla seconda generazione di X Fold e di X Flip.

Si prevede un nuovo lancio di pieghevoli da parte di VIVO in aprile e, in linea generale, al momento, non vi è alcuna dichiarazione ufficiale da parte delle due aziende riguardo una potenziale uscita dal mercato.

È consigliabile attendere ulteriori rapporti per capire come si svilupperà la situazione.