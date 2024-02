Apple sta incontrando parecchie difficoltà nello sviluppo di un iPhone pieghevole

Negli ultimi anni, Apple ha dedicato molta attenzione allo sviluppo di un iPhone pieghevole . Risalgono, infatti, al 2018 le prime notizie riguardanti Tim Cook che incoraggia i suoi ingegneri a lavorare a questo tipo di dispositivo. Da allora, sono stati condotti studi, disegni elaborati e sono fuoriusciti brevetti, ma finora non si è avuto alcun risultato tangibile. I continui ritardi possono essere attribuiti in parte ai numerosi problemi di design riscontrati dall'azienda in fase di sviluppo.

Più di un'idea

Apple non ha ancora "trovato la quadra" sui pieghevoli

I due principali ostacoli che impediscono ad Apple di lanciare un iPhone pieghevole, secondo quanto riportato da The Information, sono la resistenza del design della cerniera e la piega dello schermo quando il dispositivo è completamente aperto.

Attualmente, sono in fase di sviluppo due o più prototipi, che The Information sostiene diverranno iPhone e non iPad.

Stando indiscrezioni sui brevetti, il primo pieghevole Apple potrebbe vantare un display OLED ibrido da 8 pollici, una cerniera di nuova generazione, una porta USB-C e il supporto MagSafe.

Il lancio del prodotto non sarebbe previsto né per l'anno in corso né per il 2025, manifestando ancora delle incertezze malgrado l'avanzamento nella creazione dei prototipi.

In precedenza, alcuni voci suggerivano che Samsung e LG fossero in contatto con Apple per fornire campioni di display pieghevoli.