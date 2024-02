PlayStation Store: tanti giochi PS4 e PS5 in sconto con le Offerte del Weekend

Sony ha dato il via alle Offerte del Weekend sul PlayStation Store, con tanti giochi PS4 e PS5 che potrete aggiungere alla vostra collezione con prezzi scontati fino al 75%.

A differenza delle promozioni settimanali regolari, in questo caso parliamo di un catalogo meno vario, ma non mancano alcune offerte davvero invitanti. Un esempio? L'apprezzato sparatutto in prima persona Atomic Heart è disponibile a 41,99 euro, con una riduzione di prezzo del 40%, mentre la Deluxe Edition di Ghostrunner 2 è disponibile a soli 27,49 euro.

Se non avete mai giocato a Hotline Miami potrete rifarvi pagando una somma irrisoria. Il primo Hotline Miami è infatti in offerta a 2,49 euro, mentre la collection che include anche il sequel viene proposta a 4,99 euro. Anche la serie A Plague Tale viene proposta in offerta con un bundle che include sia Innocence che Requiem venduto a 39,99 euro.