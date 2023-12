Apple continua a lavorare sul pieghevole del futuro e lo fa con un concorrente diretto!

Nel prossimo futuro, Apple si immergerà profondamente nel mercato dei dispositivi pieghevoli, una scalata alla vetta nella quale potrà contare sul supporto di fornitori di display quali Samsung e LG.

Il gigante sudcoreano sembra avere validi motivi per offrire il suo aiuto, come indicato da un recente rapporto che suggerisce come Samsung stia operando per aiutare l'azienda di Cupertino. Sono passati alcuni anni dalle prime voci sulla strategia di Apple riguardante i pieghevoli.

Mentre altre marche già possono vantare una o più linee di foldable nel loro catalogo, in California si è deciso di percorrere la strada lunga e aspettare che questa tecnologia maturi. Il prodotto in questione potrebbe essere un iPhone o un ibrido iPad/MacBook; per ora ci è dato solo sapere che questa release è almeno di un paio d'anni avanti a noi, quindi nulla di tangibile al momento.

DIsplay senza precedenti Si vocifera che lo sviluppo riguardi un display di dimensioni pari a 20,25 pollici, per cui non un tradizionale iPhone Si dice che Samsung e LG stiano già lavorando su prodotti Apple e che stiano testando un display da 20,25 pollici per un dispositivo sconosciuto. Secondo il rapporto di The Elec, Samsung sta attuando una riorganizzazione del proprio team con l'obiettivo di migliorare l'efficienza operativa in vista della collaborazione con l'azienda americana. Contando che Apple spedisce milioni di dispositivi, questa rappresenterebbe un'ottima opportunità per Samsung di capitalizzare, ottenendo il massimo dal numero degli ordini e dal soddisfacimento della domanda, ottenendo un incremento per il suo fatturato annuale. Si dice che all'interno della collaborazione ci sia anche LG.

Non ci sono state invece menzioni di una timeline per la produzione su larga scala. Detto questo, anche se un dispositivo pieghevole di Apple potrebbe non essere imminente, la collaborazione starebbe agendo per portare questo prodotto sul mercato nel minor tempo possibile.

Considerate le dimensioni del pannello, è probabile che ci troveremo di fronte a un prodotto completamente nuovo, come ipotizzato un MacBook o un iPad pieghevole.