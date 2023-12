Tekken 8: annunciata la demo gratuita con data di uscita, arriverà prima su PS5

Bandai Namco ha annunciato una demo gratuita di Tekken 8, che darà modo ai giocatori di provare in anteprima la nuova iterazione della serie picchiaduro prima del debutto nei negozi.

Per la precisione, questa versione di prova sarà disponibile a partire da giovedì 14 dicembre su PS5, mentre i giocatori su Xbox Series X|S e PC Steam dovranno attendere fino al 21 dicembre 2023.

L'annuncio è arrivato tramite un post dell'account X | Twitter ufficiale della serie Tekken, che inoltre svela che nella demo di Tekken 8 sarà possibile provare il primo capitolo della modalità Storia, intitolato "The Dark Awakens", il multiplayer 1v1 in locale.

Non sono stati condivisi ulteriori dettagli, come ad esempio quanti e quali lottatori saranno disponibili, ma in ogni caso non dovremo attendere a lungo per saperne di più, visto che questa versione di prova sarà disponibile già da dopodomani.

Per ingannare l'attesa potete leggere il nostro provato della versione completa di Tekken 8 che abbiamo pubblicato sulle nostre pagine giusto pochi minuti fa.