Apple: non solo OLED, nei piani ci sono anche il prossimo iPad 11 e un nuovo iPad mini

Apple ha in programma di aggiornare l'intera gamma di iPad il prossimo anno, iniziando dai modelli iPad Pro e Air.

La decisione di non lanciare nuovi iPad nel 2023 si è rivelata strategica: un piano per preparare il rinnovamento completo della gamma nel 2024.

Il terzo trimestre di quest'anno è stato, in generale, un periodo "grigio" per il mercato dei tablet, con una diminuzione del 14,2% delle vendite su base annua.

Tuttavia, Apple ha mantenuto la sua posizione dominante, spedendo circa 12,5 milioni di iPad durante questo periodo, ringraziando in parte la stagionalità legata al periodo di ritorno tra i banchi per gli studenti.

Mark Gurman ha dichiarato che Apple lancerà iPad Pro OLED a marzo, mentre un nuovo rapporto sostiene che l'azienda potrebbe annunciare un nuovo iPad entry-level nella seconda metà del 2024.

Inoltre, pare verrà rilasciato un nuovo membro della famiglia iPad mini.