Game Pass: Microsoft sta pensando a un piano gratuito con pubblicità per il cloud in alcuni mercati

Tim Stuart, il CFO di Microsoft, ha illustrato la possibilità che in futuro alcuni territori possano accedere allo streaming cloud dei giochi presenti sul Game Pass semplicemente guardando delle pubblicità . Il dirigente di Xbox ha toccato l'argomento al Wells Fargo TMT Summit, riferendosi in particolare ad alcuni mercati emergenti.

Microsoft vuole diffondere il Game Pass su più schermi possibile

Stuart: "L'idea che voglio esporre riguarda lo streaming dei giochi tramite xCloud, con l'abbonamento a Game Pass Ultimate che consente di trasmettere centinaia di giochi su qualsiasi dispositivo che possa navigare in rete.

In regioni come l'Africa o l'India, il Sud-est asiatico, e forse luoghi in cui le console non sono la prima scelta, possiamo proporre, 'ehi, vuoi guardare 30 secondi di pubblicità e poi ottenere due ore di gioco in streaming?'

Sapete, in Africa il 50% della popolazione ha 23 anni o meno, con una base di reddito disponibile in crescita, tutti con telefoni cellulari e dispositivi mobili. Comunque sia, in generale non sono molti ad avere un reddito elevato a disposizione."

Stuart ha proseguito spiegando come un modello di affari simile consenta di rivolgersi a centinaia di milioni di potenziali giocatori, che altrimenti non avrebbero accesso a molti videogiochi. Insomma, si tratta di un altro tassello del piano di Phil Spencer di portare i videogiochi di Xbox su più schermi possibile, anche in territori meno ricettivi verso i videogiochi. Dal discorso fatto è però chiaro che difficilmente vedremo un piano simile proposto nei mercati a economia avanzata come il nostro o quello USA.